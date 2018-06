Vlaamse ambtenaren mogen niet naar WK kijken 07 juni 2018

Vlaamse ambtenaren die in groep naar de prestaties van de Rode Duivels kijken op het werk: het zal straks niet gebeuren. Minister van Binnenlands Bestuur Homans (N-VA) past voor grote schermen in de gebouwen van de Vlaamse overheid. Maar dat heeft niets met haar gevoelens tegenover België te maken, zweert ze. "Ik had opgevangen dat er plannen waren om álle WK-wedstrijden op groot scherm te tonen. Sorry, maar dat is echt een verkeerd signaal. Zelfs al zouden het de Vlaamse Duivels zijn die aantreden." (DDW)