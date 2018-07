Vlaamse actrice vertelt voor het eerst hoe Franse Weinstein haar twee jaar in zijn macht hield: "Ik wou geen seks met hem. Maar ik wou ook mijn carrière niet kwijt" Steven Swinnen en Patrick Lefelon

14 juli 2018

05u45 0 De Krant De Vlaamse actrice die als eerste de Franse Weinstein beschuldigde van meerdere verkrachtingen, krijgt steun. Minstens vier andere vrouwen dienen een klacht in tegen Luc Besson (59), gevierd filmproducent en regisseur. Die variëren van aanranding tot verkrachting. Sand Van Roy (27) doet voor het eerst haar verhaal over twee gruwelijke jaren in de grijpgrage klauwen van de machtigste filmbaas van Frankrijk. "Zelfs toen ik hem huilend zei dat m'n oma ging sterven, verkrachtte hij me nog."

In skinny jeans, sneakers en haar haren naturel bruin geniet Sand Van Roy van frieten en een fris pintje op een terras aan de Parijse Beurs. Waar ze kan, zet ze zich af tegen de man die haar de voorbije jaren psychologisch en fysiek terroriseerde. Luc Besson kafferde haar uit als ze wat calorieën durfde binnen te spelen terwijl hij z'n dagelijkse zes croissants extra beboterde, verplichtte haar - lekker 'handig' - enkel rokjes te dragen en eiste dat ze blond door het leven zou gaan. "Ik was zijn persoonlijke barbiepop die hij kon maken of breken." Maar dat wist ze eind december 2015 nog niet. Toen was Barbie nog Jessica Rabbit.

Na jaren rondreizen als model, was Sand - die tot haar zeventiende bij haar mama vlakbij Hasselt woonde - in Parijs gesetteld. Ze deed nog wel modellenwerk, maar was meer bezig met stand-upcomedy. Dat marcheerde: een bloedmooie vrouw die zich bewust lelijk maakt en dan met een Vlaams accent Franse moppen tapt. Of zich uitdost als het typetje Olga, haar parodie op Russische golddiggers. Via via kwam Sand op de casting van Jessica Rabbit voor 'Valerian and the City of a Thousand Planets', een blockbuster van 200 miljoen euro. Een kleine rol, maar mét tekst en in een wereldwijde prent van Luc Besson, de man van 'Nikita', 'Léon', 'The Fifth Element', 'Le Grand Bleu', de 'Taxi'-reeks en één van de belangrijkste filmbazen in Europa. Fenomenaal voor een model dat nog nooit acteerde. Nog fenomenaler: de grote baas kwam zijn Jessica zelf keuren, hoorde dat ze ook op de Champs-Elysées woonde en hing 's avonds al aan de lijn om haar weer te zien.

Hand onder rok

"Natuurlijk was ik volledig van m'n melk. Hij gaf me meteen een dikke knuffel, maar zoals een oma knuffelt. Luc leek geïnteresseerd, gaf tips, vertelde openhartig over zijn eenzaamheid, zijn slechte huwelijk en de stress. Hij was laaiend over mijn 'Olga' en al die tips waren welkom voor een groentje. Soms nodigde hij me uit op hotel, waar hij woont, maar ook daar waren we gewoon professioneel. Op de set zag ik weleens zijn hand op de heupen van vrouwen en ik vond dat vreemd, maar ik had dat ook in de modellenwereld gezien. Luc was heel aimabel, tot op de eerste echte draaidag. Toen deed hij afstandelijk en autoritair. Ik wist dat hij voor het minste mensen ontslaat en toen hij me 's avonds belde, dacht ik al: 'Nu lig ik eruit.'

