Exclusief voor abonnees Vlaamse (72) komt om bij ongeval met dronken chauffeur in Spanje 17 augustus 2019

Een 72-jarige vrouw uit het Antwerpse Wommelgem is donderdag overleden na een zwaar ongeval in Spanje. Denise Boenne was op vakantie in het westelijke Carballo. Een dronken Spanjaard reed frontaal in op de Seat Ibiza van de zeventiger. De vrouw moest door de brandweer worden bevrijd en werd naar het ziekenhuis van A Coruña gebracht, een kleine 40 kilometer verderop. Daar overleed ze vrijwel onmiddellijk na haar opname aan haar verwondingen. De bestuurder van de auto waarin Denise zat, kwam er met lichte verwondingen af. Volgens de Spaanse politie blies de tegenligger met 0,6 promille in het bloed positief. Hij verschijnt binnenkort voor de rechter. (JAA)