Vlaams Sportjuweel ligt klaar voor Nina Derwael 03 december 2018

00u00 0

Het moet al raar lopen of een andere atlete dan Nina Derwael mag vanavond in Brussel het Vlaamse Sportjuweel ophalen, de jaarlijkse prijs van de Vlaamse overheid die een sporter maar één keer in zijn of haar carrière kan winnen. De 18-jarige Truiense schreef in november niet alleen geschiedenis door als eerste Belgische gymnaste ooit een wereldtitel te winnen, ze verlengde in de zomer ook al haar Europese titel aan de brug met ongelijke leggers én greep ook nog eens zilver op de balk. Zij zou op de erelijst snowboarder Bart Smits opvolgen. Vlaams Sportminister Philippe Muyters en Sport Vlaanderen reiken de trofee vanavond uit.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN