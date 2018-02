VLAAMS PARLEMENTSLEDEN VOELEN ZICH GEMUILKORFD 27 februari 2018

Leden van het Vlaams Parlement klagen dat ze te weinig vragen aan de ministers mogen stellen. Gemiddeld wordt 1 op de 5 vragen afgewezen, maar in de commissies Wonen en Mobiliteit wordt zelfs 60 tot 70 procent van de vragen onontvankelijk verklaard. Problematisch, vindt onder anderen Mercedes Van Volcem (Open Vld), lid van de commissie Wonen. "In de vorige legislatuur had ik nooit problemen, maar nu zijn zowel de voorzitter (Lorin Parys) als de minister (Liesbeth Homans) van de N-VA." Er wordt geopperd om de regels aan te passen, zodat de commissievoorzitter en de betrokken minister niet meer van dezelfde partij kunnen zijn, maar N-VA is tegen. Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) reageert dat een overvloed aan vragen het debat niet ten goede komt.

