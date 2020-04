Exclusief voor abonnees Vlaams Parlement stemt voor eerst digitaal 02 april 2020

Een primeur in het Vlaams Parlement: de Vlaamse volksvertegenwoordigers konden gisteren digitaal van thuis uit stemmen. Door de coronacrisis moet het parlement experimenteren met de manier van werken. In het Vlaams halfrond waren slechts 16 parlementsleden aanwezig. Het eerste decreet dat (unaniem) werd goedgekeurd was het voorstel van de Vlaamse regering om een maand lang de energie- en waterfactuur te betalen voor tijdelijk werklozen. Het Vlaams Parlement schrapt ook het paasreces en organiseert digitale commissievergaderingen tijdens de paasvakantie.