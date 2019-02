Vlaams Parlement snoeit in afzwaaipremie 28 februari 2019

Het Vlaams Parlement heeft nieuwe en strengere regels voor uittredingsvergoedingen voor volksvertegenwoordigers goedgekeurd. Voortaan zullen alle parlementsleden maximaal 24 maanden lang een uittredingsvergoeding krijgen. In 2014 had het parlement al beslist om de uittredingsvergoedingen te plafonneren op 24 maanden of 233.000 euro. Maar zestien 'anciens' vielen nog onder het oude systeem en konden tot maximaal 48 maanden uittredingsvergoeding krijgen. Die mogelijkheid wordt nu dus geschrapt.

HLN