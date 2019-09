Exclusief voor abonnees Vlaams Parlement kibbelt nog over zitjes 10 september 2019

In tegenstelling tot het federale parlement worden de plaatsen in het Vlaams Parlement traditioneel verdeeld volgens de positie van de partijen op de links-rechtsschaal van het politieke spectrum. PVDA zit uiterst links, Vlaams Belang uiterst rechts. Maar N-VA, de grootste partij in het halfrond, is niet zo gelukkig is met de huidige indeling, omdat ze verspreid zit over het midden- en rechtervak. Ook bij de start van de vorige legislatuur, in 2014, maakten de Vlaams-nationalisten daar bezwaren over, maar uiteindelijk beet de fractie toen in het zand. N-VA heeft nu verschillende alternatieve indelingen op tafel gelegd. In verscheidene van die scenario's komt het Vlaams Belang mee in het middenvak zitten. CD&V zou echter pleiten voor een behoud van de huidige situatie. De kwestie kwam gisteren aan bod in het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement, maar de knoop raakte daar nog niet doorgehakt.

