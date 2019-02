Vlaams Parlement gaat uittredingsvergoeding van 'anciens' halveren 15 februari 2019

In het Vlaams Parlement is er een consensus bereikt om te snoeien in de uittredingsvergoedingen voor parlementsleden die stoppen of niet meer verkozen raken. Eigenlijk verlaagde het parlement eerder al het plafond naar maximaal 24 maanden loon - goed voor 233.000 euro - maar voor enkele 'anciens' bleef het plafond nog op 48 maanden. CD&V-minister Jo Vandeurzen kwam bijvoorbeeld onder vuur te liggen omdat hij daardoor recht zou hebben op meer dan 400.000 euro. Er zou nu een consensus zijn om het plafond nog voor de verkiezingen vast te leggen op 24 maanden, waardoor 16 Vlaamse Parlementsleden - onder wie ook Jo Vandeurzen - geld zouden verliezen. Allicht wordt de beslissing maandag genomen op het uitgebreid bureau. (ARA)

