Vlaams Parlement buigt zich over vertrekpremies 27 november 2018

Na de ophef over de vertrekpremies van CD&V-kopstukken Jo Vandeurzen en Pieter De Crem gaat een werkgroep in het Vlaams Parlement zich over de uittredingsvergoedingen voor parlementsleden buigen. Verschillende partijen hebben al laten verstaan dat ze het systeem willen hervormen. Zo stellen Groen en sp.a voor om politici een sociaal statuut te geven, waarbij ze na hun mandaat - net als iedereen - recht hebben op een werkloosheidsvergoeding tot ze een nieuwe job hebben. Die komt dan in de plaats van de uittredingsvergoeding. De andere partijen zeggen open te staan voor discussie. Morgen komt de werkgroep al een eerste keer samen. (ARA)