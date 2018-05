Vlaams overschot loopt nog op 19 mei 2018

00u00 0

Het begrotingsoverschot van de Vlaamse regering in 2017 blijft maar oplopen. Bij het afsluiten van de rekeningen noteert minister van Financiën Tommelein (Open Vld) een surplus van 470 miljoen euro in plaats van 360 miljoen, zoals eerder geschat. Dat is bijna volledig te danken aan de recent bijgestelde hogere eigen ontvangsten bij hogescholen en universiteiten. "We houden woord", zegt Tommelein. "Na enkele moeilijke jaren hebben we de financiën terug volledig op orde gebracht. Dankzij de besparingen in het begin van de legislatuur zitten we mooi op schema. De Vlaamse schuld is onder controle, want gedaald van 23,8 naar 23,4 miljard. Nu kunnen we ons concentreren op extra investeringen in zorg, onderzoek en ontwikkeling en infrastructuur." (DDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN