Vlaams minister Wouter Beke (CD&V): "Stel dit toch uit" 16 april 2020

00u00 0

Ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) leek in snelheid gepakt te zijn door de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad in verband met het bezoeken van rusthuisbewoners. "Het bezoek aan woonzorgcentra en andere voorzieningen moet heel doordacht gebeuren. Laat ons daarom die beslissing uitstellen en goed voorbereiden. In overleg. Het is te belangrijk om snel snel te doen", schreef hij op Twitter. Al keurt de minister de maatregel niet volledig af. "Het principe moet zeker bekeken worden om de eenzaamheid tegen te gaan en het welzijn van de bewoners te verzekeren", zegt Beke. "Sommige bewoners zeggen dat ze liever sterven aan corona dan aan eenzaamheid", aldus de minister gisteren in 'Het Journaal'. Maar eerst moet de afweging gemaakt worden of het ook wel effectief mogelijk is. "Het is geen gemakkelijke opdracht. Het terrein moet dat aankunnen." Beke verwacht alvast dat het overgrote deel van de woonzorgcentra zal beslissen géén bezoek toe te laten. (FME)

