Vlaams koppel getuigt over horrorweek in paradijselijk Malibu: "We hebben ons deel trauma's wel gehad" Sabine Vermeiren

16 november 2018

00u00 0 De Krant Eerst was er de 'mass shooting', zowat in hun achtertuin. Toen kwamen de vlammen en moesten ze op de vlucht. Aan een week van absolute horror is voor de Vlaamse Peter en Diana gisteren een 'happy end' gekomen. Hun huis, hun zaak én hun toekomstig strandhuis staan er nog, maar veel buren hadden minder geluk. De paradijselijke stad kreunt: er wacht de inwoners een lange periode van heropbouw.

Na zes dagen hebben Peter Van Tilborg en Diana Delgouffe eindelijk duidelijkheid: hun villa in Malibu staat er nog. Vrijdagnacht waren Peter en Diana in allerijl moeten vertrekken. De rook was doorgedrongen tot in hun slaapkamer en over de heuvels was te zien hoe de bosbranden steeds dichter kwamen. Met twee volgestouwde auto's reden ze in het aardedonker, onder een dreigend bloedrode hemel richting Venice. Een dag eerder waren ze óók al opgeschrikt: achter de hoek van waar hun kantoor ligt, schoot een 28-jarige man in een bar twaalf mensen dood.

Logeren bij Astrid Coppens

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN