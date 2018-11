Vlaams koppel clasht met Franse betogers 27 november 2018

Een koppel uit het Vlaams-Brabantse Linter is op de terugweg van Disneyland Parijs in aanvaring gekomen met enkele 'gilets jaunes'. Toen betogers bij een blokkade het te bont maakten, probeerde het koppel weg te vluchten over een rotonde. "Ze begonnen op de auto te slaan en met stenen en balken te gooien", vertelt de vrouw van het koppel. Even later hield de politie hen tegen. "'Voor een getuigenis', zeiden ze. Maar in het bureau bleek dat mijn man werd beticht van opzettelijke aanrijding. Hij werd meteen aangehouden, zonder enig bewijs." De man werd vrijgelaten, maar moet op 10 januari voor de rechter in Frankrijk verschijnen. "We hebben nu een advocaat onder de arm genomen. Hopelijk kan die snel meer duidelijkheid scheppen in deze zaak." (VDT)

