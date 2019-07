Exclusief voor abonnees Vlaams kajakkamp in Frankrijk geëvacueerd door noodweer 03 juli 2019

00u00 0

Zo'n 50 leden van de Roeselaarse Kajakvaarders en 7 van de Harelbeekse Kano Vereniging zijn maandagavond in het Franse Saint-Pierre-de-Boeuf, aan de oevers van de Rhône, van hun kampplaats geëvacueerd. Oorzaak was de doortocht van een zwaar onweer, met hevige windstoten en hagelbuien. Vier grote tenten van de Roeselaarse kajakkers raakten volledig vernield, maar iedereen bleef ongedeerd. De Belgen brachten de nacht door in de plaatselijke sporthal. Na het opmeten van de schade werd beslist dat de geplande vakantie toch verdergezet kan worden. Wellicht gaat de wildwaterpiste, die gisteren nog de hele dag dicht was, vandaag weer open. (LSI/CDR)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis