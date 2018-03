Vlaams geld voor scholen 24 maart 2018

Tijdens de eerste twee maanden van dit jaar is er ruim 3 miljoen euro aan Vlaamse subsidies toegekend voor scholenbouw in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs in West-Vlaanderen. Zo krijgt het Vrij centrum voor leerlingenbegeleiding Brugge(n) ruim 700.000 euro voor de aankoop van een nieuw CLB-gebouw. Ook de Vrije Basisschool De Vaart in Oostkamp ontvangt dat bedrag voor verbouwingswerken na aankoop van een nieuw gebouw. Twintig West-Vlaamse scholen krijgen een subsidie van minder dan 100.000 euro. Dat gaat dan om kleinere herstellingswerken of bijvoorbeeld het vernieuwen van het sanitair. (BHT)