VLAAMS-BRABANT VILVOORDE € 359.000 HUIZEN TE KOOP | KNAP OPGEKNAPT 06 april 2019

DE MAKELAAR: "Mooi driegevelhuis met garage en tuin. Smaakvol gerenoveerd in 2017-2018. Gunstig gelegen nabij het openbaar vervoer en de hoofdwegen."

INDELING: Hal, gastentoilet, woonkamer, keuken. Verdieping: twee slaap- en badkamers, bureau. Dakverdieping: masterbedroom. Garage en tuin.

WIJ ZEGGEN: Toch wel een verrassing, deze in eerste instantie bescheiden en weinig opzichtige driegevelwoning. Het huis werd helemaal gestript en gerenoveerd tot een moderne woning. De eigenaars schilderden het interieur in witte tinten om meer ruimte en licht te creëren. Een leuke toets zijn de kleine, grijze muurtegels die in de badkamer en woonkamer terugkomen. De zuinige pelletkachel is een bijkomende plus.

Het huis werd zo ingedeeld dat geen enkele ruimte verloren gaat, met trapjes naar tussenverdiepingen. Door het lange zijdak is de indeling merkwaardig, maar de eigenaars vulden de gecreëerde ruimte handig in met een opbergkast en een lange badkamer op de tweede verdieping. Een sierlijke cirkeltrap leidt naar de zolderkamer, waar de ruime masterbedroom de gehele verdieping inpalmt. (DCFS)

