VLAAMS-BRABANT TIENEN VANAF € 179.000 FLATS VOOR SINGLES EN KOPPELS ZONDER KINDEREN 18 januari 2020

MAKELAAR: "Gerenoveerde duplex, centraal gelegen in Tienen vlak bij het station en stadspark. Voor 90% afgewerkt. Bieden kan vanaf 179.000 euro."

INDELING: Inkomhal, woonkamer, keuken, toilet, berging. Verdieping: nachthal, twee slaapkamers, badkamer, wasplaats.

WIJ ZEGGEN: Deze oude burgerwoning in het centrum is het voorbije anderhalf jaar gerenoveerd en omgebouwd tot twee moderne, strakke appartementen, waarvan deze bovenste een fijne duplex is. De hoge plafonds herinneren nog aan vroeger. Het appartement heeft veel ramen, maar er is nog afwerking nodig, zoals de lijsten aan de ramen en deuren. In de keuken kun je nog de toestellen kiezen. Vanuit een van de twee slaapkamers onder het dak is het terras bereikbaar en eventueel kan achteraan nog een tweede aangelegd worden. Ideaal voor jong koppel of alleenstaanden. Niet geschikt voor oudere koppels, want er zijn best wat trappen. Parkeren kan voor de deur. (DCFS)

