VLAAMS-BRABANT KEERBERGEN € 789.000 13 april 2019

DE MAKELAAR: "Een imposante oprijlaan scheidt hoofdgebouw van bijgebouw. De eigendom is zeer rustig gelegen en biedt een oase van rust, met veel groen."

INDELING: hoofdgebouw: inkom, badkamer, berging, slaapkamer, keuken, woonkamer, wasplaats. Verdieping: slaap- en badkamer, wc, sauna, tv-hoek. Kelder. Bijgebouw: dubbele garage, slaapkamer, wc, keuken, badkamer, woonkamer, veranda. Verdieping: drie slaapkamers, zithoek.

WIJ ZEGGEN: Deze historische 18 de-eeuwse hoeve heeft een bewoonbare oppervlakte van liefst 650 m², verspreid over twee woningen. Dit biedt heel wat mogelijkheden, zoals co-housen of kangoeroewonen. De hoeve heeft ondanks de jaren 90-verbouwing de landelijke stijl volledig bewaard. Kijk naar de open woonruimte met mezzanine en witgeverfde steunbalken en de betegelde keuken met unieke kelder met authentiek kelderluik. Het tweede woongedeelte was de vroegere schuur en werd tot nu verhuurd als B&B of studentenkamer. Als je de veranda ombouwt tot keuken, creëer je een erg ruime bijkomende woonst mét mooie hoge plafonds. Grote tuin, bijgebouwde sauna, infraroodcabine en jacuzzi. (DCFS)

