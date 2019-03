VLAAMS-BRABANT BOORTMOORBEEK Vanaf € 179.000 HUIZEN TE KOOP | ASSISTENTIEWONINGEN 16 maart 2019

Het project Boortse, met zestig assistentiewoningen, valt duidelijk in de smaak. De oplevering van de eerste fase wordt verwacht tegen de lente van 2020, maar nu al is 68 procent verkocht. Je hebt alleen nog keuze uit eenslaapkamerappartementen. Voor de flats met twee slaapkamers is er al een wachtlijst voor de tweede fase, die nog vergund moet worden.

