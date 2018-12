Vlaams Belanger verliest job na racistische Facebookpost 19 december 2018

Een gemeenteraadslid uit Hemiksem is door z'n werkgever ontslagen nadat hij een bijzonder racistisch bericht op Facebook geplaatst had. Bert Cools zetelt momenteel nog voor de rechtse partij NV-H, maar vanaf volgend jaar is hij raadslid voor Vlaams Belang. Eind vorige week, tijdens een pauze op z'n werk bij Atlas Copco, deelde hij een post waarin Marokkanen vergeleken worden met kerstlampjes: "Het zijn er heel erg veel, meer dan de helft werkt niet (...), maar toch vind ik ze het allermooist wanneer ze in een boom hangen en branden." Het bericht belandde tot bij de top van Atlas Copco in Zweden en die twijfelde niet: vandaag werd de man ontslagen. "Ik had de mop al na één uur verwijderd, maar het kwaad was toen al geschied", reageert Cools. "Ik heb een enorme fout gemaakt en ik wil dan ook aan iedereen mijn excuses aanbieden. Ik ben écht geen racist." Of Vlaams Belang de kandidaat aan boord houdt, was gisteravond nog niet duidelijk. (BCOR)

