Exclusief voor abonnees Vlaams Belang wint fors 27 mei 2019

00u00 0

Ook in Oost-Vlaanderen is Vlaams Belang aan een forse opmars bezig. Met bijna alle stemmen geteld was de partij de op één na grootste. Ze haalde 20%, wat liefst 13% méér was dan vijf jaar geleden en nauwelijks minder dan N-VA. Die laatste partij haalde bijna 22% en was daarmee de grote verliezer (-9%).

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis