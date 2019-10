Exclusief voor abonnees Vlaams Belang wil wie meestrijdt Belgische nationaliteit afnemen 16 oktober 2019

"Wie gaat strijden voor Erdogan, moet de Belgische nationaliteit verliezen." Dat zegt Vlaams Belang bij monde van partijvoorzitter en Kamerlid Tom Van Grieken. De partij dient een wetsvoorstel in waarbij iedereen die zijn legerdienst doet in een land dat tot de Organisatie voor Islamitische Samenwerking behoort, zijn Belgisch staatsburgerschap verliest. "Wie gaat vechten in een leger van een land waarvan de waarden haaks op de onze staan, heeft hier geen plaats meer", vindt Van Grieken. Kamerfractieleidster Barbara Pas wil nog verder gaan: "Het is duidelijk dat de dubbele nationaliteit tot belangenconflicten leidt. Tijd dat men er dan ook komaf mee maakt."