Exclusief voor abonnees Vlaams Belang wil regering dwingen tot extra budget voor hulpdiensten 07 februari 2020

In de Kamer werd gisteren gedebatteerd over de noodkreet die de hulpdiensten de voorbije maanden hebben laten horen in de commissie Binnenlandse Zaken. Meer dan twintig getuigen kwamen vertellen over ernstige personeelstekorten en andere problemen bij de brandweer, de MUG-diensten, de noodcentrales en de civiele bescherming. Zowel CD&V, sp.a als PVDA stelde de regering de vraag hoe ze die problemen uit de wereld wil helpen. Vlaams Belang wil een stap verder gaan en hoopt de regering in lopende zaken binnenkort te kunnen dwingen om extra geld uit te trekken voor de hulpdiensten. Bij de volgende stemming over de voorlopige twaalfden - de begroting in lopende zaken - wil de partij een amendement toevoegen om een noodfonds aan te maken voor de hulpdiensten. In oktober werd ook al zo'n noodfonds in het leven geroepen voor de zorgsector, toen op initiatief van de PVDA. "Veiligheid is dé primaire taak van de overheid. Als we hierin falen, faalt de hele staat", stelt Kamerlid Ortwin Depoortere. De grootte van de som die moet worden vrijgemaakt, zal Vlaams Belang vaststellen aan de hand van berekeningen die het zelf zal maken. (JBG)

