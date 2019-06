Exclusief voor abonnees Vlaams Belang wil af van "opgedrongen diversiteit" bij VRT 04 juni 2019

Haar goede verkiezingsresultaat levert Vlaams Belang allicht twee zitjes op in de raad van bestuur van de VRT. N-VA behoudt vier zetels. Daardoor bestaat de helft van de raad straks uit Vlaams-nationalisten, die de VRT vaak kritisch benaderen. "Een uitgelezen kans om de vooringenomenheid bij sommige programma's van binnenuit aan te klagen", zegt Vlaams Parlementslid Chris Janssens. Zijn partij wil dat de VRT "wegstuurt van de 'pensée unique' inzake multicultuur en opgedrongen diversiteit". "In debatprogramma's mag meer plaats komen voor islamcritici: die hebben we altijd gemist. We willen niet tornen aan de vrije pers. Maar in de raad mag toch eens gediscussieerd worden." Sp.a waarschuwt voor een nieuwe politisering van de raad van bestuur, terwijl de leden geacht worden hun politieke kleur neer te leggen en zich in te zetten voor het belang van alle Vlamingen. (IVDE)

