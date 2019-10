Exclusief voor abonnees Vlaams Belang steunt linkse fracties: werken in vakantie of shutdown 26 oktober 2019

Op voorstel van PVDA heeft een verrassende meerderheid in de Kamer beslist om 67 miljoen euro vrij te maken voor de zorgsector. Gevolg: de voorlopige begroting kon nog niet kon worden goedgekeurd. De stemming is uitgesteld tot de laatste dag van oktober. Pas na de herfstvakantie terugkeren, was geen optie, want dat zou leiden tot een shutdown, waarbij de eerste dagen van november geen betalingen zouden gebeuren. "Op een drafje een uitgave doen die op jaarbasis op meer dan 400 miljoen komt, vind ik onverantwoord", reageerde een misnoegde Servais Verherstraeten (CD&V), die vreest dat de situatie de deur openzet naar soortgelijke stemmingen. "Het is door de traditionele partijen dat de staatsschuld zo hoog is", pareerde Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. "Er was geen stemafspraak met PVDA, maar wanneer een voorstel de mensen ten goede komt, dan maakt het voor ons niet uit waar het vandaan komt."

