Exclusief voor abonnees Vlaams Belang roept commissie samen over zwembadincidenten 11 juli 2019

00u00 0

Vlaams Belang heeft beslist om haar Kamerlid Ortwin Depoortere voorzitter te maken van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Als vierde grootste fractie in de Kamer, na N-VA, Ecolo-Groen en PS, mag Vlaams Belang de voorzitter leveren voor één commissie. De keuze viel op die van Binnenlandse Zaken, waarin namens Vlaams Belang ook Dries Van Langenhove zal zetelen. Depoortere wil volgende week al de commissie bijeenroepen om minister in lopende zaken Pieter De Crem (CD&V) te ondervragen over incidenten met jongeren in publieke zwembaden.