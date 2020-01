Exclusief voor abonnees Vlaams Belang mikt op nieuwe afdeling in Lommel 30 januari 2020

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 wil Vlaams Belang in Lommel met een eigen lijst naar de kiezer stappen. Momenteel is er geen afdeling van de partij in de Noord-Limburgse stad, maar daar zou dus verandering in komen. Dat viel te horen in de marge van de actie die de partij dinsdagavond voerde voor aanvang van de gemeenteraad. Onderwerp van de actie was de verhoging van asielzoekers aan het Parelstrand. Vlaams Parlementslid Chris Janssens, zelf afkomstig uit Genk, bevestigde dat de gesprekken de goede kant uit gaan en er zeker belangstelling is. (BVDH)