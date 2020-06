Exclusief voor abonnees Vlaams Belang mag bpost-uniform niet meer gebruiken in reclame 23 juni 2020

Vlaams Belang mag het logo en de uniformen van postbedrijf bpost niet langer gebruiken in reclamecampagnes. Dat heeft de Brusselse ondernemingsrechtbank beslist. De extreemrechtse partij was een videocampagne 'Kleur Vlaanderen Vlaams' gestart, waarin een actrice in een bpost-uniform gratis leeuwenvlaggen uitdeelt. Volgens bpost had Vlaams Belang daarvoor geen toestemming en kan dat gebruik een aantasting van het bpost-merk veroorzaken. "Door de politieke recuperatie in een politieke campagne, van eender welke strekking, van het merk wordt mogelijk afbreuk gedaan aan de reputatie van dat merk", klinkt het in het vonnis. De partij is veroordeeld tot een dwangsom van 5.000 euro per inbreuk en per dag dat het logo nog gebruikt wordt.

