Vlaams Belang haalt vandaag moslimhater naar Antwerpen 16 maart 2019

00u00 0

De notoire Britse moslimhater Tommy Robinson komt vandaag naar Antwerpen op uitnodiging van Vlaams Belang. Ondanks de aanslag in Nieuw-Zeeland laat het stadsbestuur de meeting doorgaan. "Pas als de politie oordeelt dat er een veiligheidsrisico is, kan er zo'n verbod komen. Maar dat gebeurt zeer zelden." De politie zal wel toezien op de veiligheid van de deelnemers. Robinson is de hoofdgast op een 'free speech'-meeting, waar ook Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove zal zijn. De oprichter van de extreemrechtse English Defence League kreeg vorig jaar nog een celstraf omdat hij ondanks een verbod beelden verspreid had van Brits-Pakistaanse mannen die terechtstonden voor seksuele uitbuiting van blanke, minderjarige meisjes. (ADB)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen