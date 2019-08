Exclusief voor abonnees Vlaams Belang gaf recordbedrag van 3,2 miljoen uit aan kiescampagne 23 augustus 2019

Vlaams Belang spendeerde aan de kiescampagne in de aanloop van de verkiezingen van 26 mei liefst 3,2 miljoen euro. Een risico, als je weet dat de partij 4,5 miljoen euro in kas had. Dat becijferde het onderzoeksinstituut Vives (KU Leuven). "Vlaams Belang heeft de gok gewaagd om diep te snijden in zijn financiële reserves", zegt politicoloog Bart Maddens, die de studie mee uitvoerde. "Die gok is een succes gebleken." Vlaams Belang ging fors vooruit en zag zijn jaarlijkse overheidsdotatie met 5,5 miljoen euro stijgen naar 7,8 miljoen. Alle Vlaamse partijen samen gaven 22 miljoen euro uit aan de campagne voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen, een half miljoen minder dan in 2014. Met 5,8 miljoen euro spendeerde de N-VA opnieuw het meest. Ook voor die partij was het de duurste campagne ooit. Daarna volgen Open Vld en CD&V.

