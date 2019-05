Exclusief voor abonnees Vlaams Belang en PVDA winnen 27 mei 2019

Terwijl de provincie Antwerpen in 2014 nog volledig geel kleurde, doken er deze keer enkele zwarte vlekken op. N-VA bleef met voorsprong de grootste partij (31%) en kopman Jan Jambon was het absolute stemmenkanon, maar daarmee was dan ook alles gezegd. De partij was de grootste verliezer en moest drie Kamerzetels inleveren. Die gingen naar Vlaams Belang dat 18% haalde of 11% meer dan vijf jaar geleden. De partij krijgt nu vijf zetels in de Kamer in plaats van twee nu.

