Exclusief voor abonnees Vlaams Belang en N-VA nek aan nek 27 mei 2019

In West-Vlaanderen was er gisteravond een nek-aan-nekrace tussen Vlaams Belang en N-VA. Op het moment dat 527 van de 714 bureaus geteld waren (73%) stond Vlaams Belang op 21,19% en N-VA op 21,16%. Hoe dan ook was Vlaams Belang de grote winnaar, want ze haalde 16% méér dan in 2014. Zelfs in Oostende, het kanton van Bart Tommelein (Open Vld), John Crombez (sp.a), Wouter De Vriendt (Groen) en Jean-Marie Dedecker, scoorde het VB uitstekend. N-VA was met -7% de grote verliezer. Dedecker, die als onafhankelijk lijstduwer op de West-Vlaamse Kamerlijst van N-VA stond, haalde meer dan 6.000 voorkeurstemmen en het tellen was toen nog aan de gang. CD&V moest ook flink wat pluimen laten (-4%) en strandde op 17%. Daarna volgden sp.a (14%), Open Vld (13%) en Groen (7%).

