Vlaams Belang dient klacht in bij Raad van State 11 december 2018

De drie federale Vlaams Belang-parlementsleden dienen vandaag een klacht in bij de Raad van State tegen het VN-migratiepact. "Vlaams Belang wil een vordering tot schorsing indienen wegens uiterst dringende noodzakelijkheid", klinkt het. "Wij vragen de schorsing van de beslissing van de regering, verwoord door premier Michel, om het pact te onderschrijven in Marrakesh en op 19 december goed te keuren in New York. De manier waarop premier Michel het VN-migratiepact door de strot van de bevolking duwt, is ongrondwettelijk."