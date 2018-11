Vlaams Belang blijft weg tijdens huldiging ereburger 20 november 2018

De twee gemeenteraadsleden van Vlaams Belang Ieper zullen donderdag niet aanwezig zijn tijdens de overhandiging van de oorkonde en het geschenk aan nieuwe ereburger Brendan Nelson. Hij was Australisch ambassadeur in Brussel van 2009 tot 2012. In die periode heeft hij meer dan 70 keer Ieper bezocht. "In maart hebben tegen het ereburgerschap van Nelson gestemd", zegt Nancy Six van Vlaams Belang Ieper. "We kunnen ons immers niet van de indruk ontdoen dat er een verband bestaat tussen het ereburgerschap en de schenking van de leeuwen aan de Menenpoort. Het is toch vreemd dat in Ieper Vredesstad een nog actieve politicus, die onder meer minister van Defensie en een topfunctie bij de NAVO op zijn palmares heeft staan, ereburger mag worden? Het ereburgerschap hoort toe aan iemand die door elke Ieperling gekend is en niet alleen door de lokale politici." (CMW)

