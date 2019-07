Exclusief voor abonnees Vlaams Belang bereidt klacht tegen De Gucht voor 29 juli 2019

Vlaams Belang heeft nog eens een manier gevonden om in het nieuws te komen, nu het door de Vlaamse formatiepauze van Bart De Wever stil is geworden rond de winnaar van de verkiezingen. Voorzitter Tom Van Grieken kondigde gisteren boos aan dat hij een klacht wegens laster voorbereidt tegen minister van staat Karel De Gucht (Open Vld). In een interview met 'VTM Nieuws' had die de sociaal-economische koerswijziging die het Belang voor de verkiezingen maakte, vergeleken met de nationaal-socialisten in het Duitsland van de jaren 30 en 40. "Van Grieken heeft een behoorlijke jas en das aan, maar Dewinter had dat ook. En het nieuwe volk, zoals Dries Van Langenhove, ik moet daar niet van hebben."

