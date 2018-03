VK DADIZELE A-VV EMELGEM-K. 5-0 26 maart 2018

De thuisploeg was negentig minuten heer en meester. Na een assist van Honoré bracht Cannaert de stand na net geen kwartier op 1-0. Op hoekschop maakte diezelfde Cannaert er wat later 2-0 van. Toen een steekbal van Devisch Kerkhof alleen voor doel bracht, was het voor de bezoekers nog voor de rust al over en out. Nog twee keer Cannaert, een keer op hoekschop en een laatste keer op vrije trap, maakten de forfaitscore compleet.