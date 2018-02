VK DADIZELE A-SK BEVEREN-LEIE 10-1 12 februari 2018

Met onder meer een hattrick van Kerkhof telde een veel betere thuisploeg de bezoekers nog voor het uur volledig uit. Van een wedstrijd was toen allang geen sprake meer. Ook in het slothalfuur bleef Dadizele, dat lustig doorduwde en er in achttien minuten nog vier doelpunten bij deed, heer en meester.

