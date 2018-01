VK Dadizele A-OL. Ledegem 1-1 00u00 0

Het balbezit was voor de rust voor Dadizele, dat met onder meer schoten van Kerkhof en Decaestecker doelman Beernaert het nodige werk gaven. Die moest zich kort na de rust gewonnen geven op een vluchtschot van Corneillie. Dadizele bleef de betere ploeg en was onder meer door Prez nog dicht bij een tweede treffer. In een tweede helft met vooral veel middenveldspel stelde Dupont na een voorzet van Vervaeke diep in de slotfase niet geheel onverdiend alsnog gelijk.

HLN