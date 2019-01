Viviani wint Cadel Evans Great Ocean Road Race 28 januari 2019

Daar is nummer twee voor Elia Viviani. De Italiaanse sprinter van Deceuninck-Quick.Step won in Australië de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Hij was in een massasprint in Geelong de betere van Caleb Ewan (Lotto-Soudal) en Daryl Impey (Mitchelton-SCOTT). Jens Debusschere (Katusha-Alpecin) werd de beste Belg op de vijfde plaats. Voor Viviani is het de 70ste overwinning uit zijn carrière en de 20ste in het shirt van Deceuninck-Quick.Step. De ploeg van Patrick Lefevere nam de finale van de tweede World Tour-wedstrijd van het jaar resoluut in handen voor zijn Italiaanse kopman.

