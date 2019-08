Exclusief voor abonnees Viviani snelste in hartje Londen 05 augustus 2019

Een Deceuninck-feestje in Londen. Elia Viviani won het sprintfestijn in de Prudential RideLondon-Surrey Classic. De 30-jarige Italiaan bleef op de befaamde The Mall zijn waarschijnlijke Quick.Step-opvolger Sam Bennett voor. Viviani's locomotief Michael Mørkøv werd derde. Jasper Stuyven viel net naast het podium, met Oliver Naesen (8ste) en Jasper De Buyst (9de) knokten zich nog twee andere Belgen in de top tien.

