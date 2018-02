Viviani snelste in Dubai 08 februari 2018

Elia Viviani heeft zijn tweede overwinning van het seizoen behaald. De Italiaanse sprinter, die gisteren jarig was, won de tweede rit in de Ronde van Dubai. Hij was sneller dan de Nederlander Dylan Groenewegen, die dinsdag de eerste rit won. Groenewegen blijft wel leider.