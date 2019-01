Viviani: "Philipsen heeft de ballen om te knokken voor zijn plek" 21 januari 2019

"Ik rijd voor een Belgische ploeg, we spreken over Belgische renners", zegt Elia Viviani, die zaterdag ook moest ervaren hoe snel Jasper Philipsen is. Niet dat hij dat nog niet wist. "Ik herinner me zijn sprint vorig jaar in de Ronde van Californië. Hij werd ook derde in De Panne na mij en Ackermann. België heeft na Tom Boonen lange tijd op een topsprinter moeten wachten. Hij wordt wellicht de volgende."

