Viviani pakt z'n vierde: "Met dank aan mijn transfer naar Quick.Step" 24 mei 2018

Elia Viviani (29) stond gisterenmorgen aan de rand van het Gardameer met de nodig nervositeit aan de start. "Ik ben nerveus", geeft hij toe. "Omdat dit een gevaarlijke etappe is voor mij. Kort (155 km, red.) en met wat hellingen. Ik zou zomaar mijn puntentrui kunnen verliezen aan Sam Bennett." Maar het draaide anders uit. Viviani kwam effectief een paar keer in de problemen, maar kon uiteindelijk toch meesprinten voor winst. Met de hulp van onder meer Stybar en Sabatini maakte de Italiaan het netjes af. Vierde ritzege en nog steviger in het ciclamino. Bovendien al zijn tiende van het seizoen. "Dankzij mijn transfer naar Quick.Step Floors", wilde Viviani absoluut zijn ploegmaats in de hulde betrekken. "En dan heb ik het niet alleen over de lead-out, maar ook over de steun die ik krijg in moeilijke situaties, zoals wanneer ik op een col moet lossen." Viviani kwam nog een keer terug op zijn offday tijdens rit 12, met aankomst in Imola. "Ik zat in zak en as. De ploeg is hier rond mij gebouwd en ik faalde. Maar sindsdien loopt het weer prima." Dat Giroritzeges én het puntenklassement winnen zijn grootste doelen van het seizoen waren, gaf hij nog mee. "Evalueren doen we pas na afloop. Maar ontevreden kan ik niet zijn. Na de Giro bekijken we of ik in het najaar mijn zeges van vorig jaar in Hamburg en Plouay verdedig. De Vuelta is een andere optie. 2019? Milaan-Sanremo en Gent-Wevelgem blijven hoog op mijn verlanglijstje staan." (DNR)

