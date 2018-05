Viviani pakt revanche met derde ritzege 19 mei 2018

Drie op vier voor Elia Viviani. Eergisteren verknoeide de snelle man uit het team van Lefevere het nog. De 29-jarige Italiaan kende een slechte dag en werd op het Circuit van Imola - ondanks de hulp van zijn ploegmaats - los uit de wielen gereden. Mede door een gebrek aan communicatie zorgde dat voor heel wat frustratie binnen het team. Gisteren haalde Viviani zijn gram. Quick.Step controleerde mee de wedstrijd, waarna hij in de finale door ploegmakker Mørkøv perfect werd afgezet in het wiel van Sacha Modolo. Die ging vroeg aan, maar Viviani vond de ruimte en de versnelling om zijn landgenoot nog te remonteren en met ruim anderhalve fietslengte zijn derde zege te pakken. "Nee, ik wil dit niet als revanche voor gisteren zien. Als je in veertien ritten één of twee slechte dagen kent, is dat niet abnormaal denk ik. Mijn doel voor de start van de Giro was drie ritzeges en de puntentrui veroveren. Die zeges heb ik op zak en er rest me nog een kans op de slotdag in Rome. In het puntenklassement leid ik met 40 punten voorsprong op Bennett. Het wordt nog een lastige week, maar met de steun van de ploegmaats hoop ik de bergen te overleven." (DNR)

