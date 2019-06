Exclusief voor abonnees Viviani op weg naar Cofidis, Mas naar Movistar? 17 juni 2019

00u00 0

Patrick Lefevere dreigt twee van zijn kopstukken kwijt te geraken met het oog op volgend seizoen. Volgens onze bronnen staat spurttroef Elia Viviani kort bij een overstap naar Cofidis. De 30-jarige Italiaan was dus de man die bij de Franse procontinentale ploeg voorrang kreeg op Philippe Gilbert. Voor de Spanjaard Enric Mas zou dan weer een driejarig contract klaar liggen bij Team Movistar. Mas brak als (grote)ronderenner vorig jaar door met een tweede plaats in de Vuelta en finishte dit seizoen al vierde in de Ronde van de Algarve, negende in de Ronde van Catalonië en elfde in de Ronde van Baskenland. In de komende Tour start hij als klassementspion van Deceuninck-Quick.Step. Het vertrek van Viviani en Mas zou Lefevere de nodige budgettaire ruimte kunnen bieden voor de verlenging van Gilbert. Ook Omloop- en E3 Harelbekewinnaar Zdenek Stybar kan overigens rekenen op flink wat belangstelling (onder meer CCC). (JDK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis