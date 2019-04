Exclusief voor abonnees Viviani kiest verkeerde wiel: "Zo jammer, zo frustrerend" 01 april 2019

Vorig jaar barstte hij op het asfalt van de Vanackerestraat in tranen uit, na de nipt verloren spurt tegen Peter Sagan. Nu bleef Elia Viviani zijn emoties beter de baas, maar de ontgoocheling was er niet minder diep om. Negentiende: het sloeg er niet op, vond hij. "Elke sprint heeft zijn eigen verhaal. En mijn verhaal is 'a shit story'. In de laatste vijf kilometer focuste ik voortdurend op het wiel van Kristoff. Volgen, volgen, volgen. Tot het moment dat hij aanzet, ik op links Gaviria zie komen en ik in een impuls verander van spoor. Fernando stopte met trappen, Mohoric kwam op rechts voorbij en ik zat klem. 200 meter van de finish en mijn sprint was al gereden. Zo jammer. Zo frustrerend. Wéér heb ik geleerd dat ik Gent-Wevelgem kan winnen. Maar voor het tweede jaar op rij mis ik een uitgelezen kans."

