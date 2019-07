Exclusief voor abonnees Viviani in top tien winnaars grote rondes 10 juli 2019

00u00 0

Met zijn eerste ritzege in de Tour vervolledigt Elia Viviani zijn palmares. Hij heeft nu in de drie grote rondes mogen juichen. Met in totaal 9 etappes op zijn conto, hijst hij zich ook meteen in de top tien van de nog actieve renners die zowel in de Giro, Tour als Vuelta een dagoverwinning op zak staken.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis