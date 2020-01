Exclusief voor abonnees Viviani in Ronde, Giro én Tour 11 januari 2020

Elia Viviani rijdt dit seizoen Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen, nadien combineert de Italiaanse sprinter van Cofidis de Giro met de Tour. Viviani mikt daarnaast ook op succes op de baan. De Italiaan, die in 2016 in Rio het goud in het omnium veroverde, wil zijn kunstje graag overdoen in Tokio. (XC)