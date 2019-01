Viviani "Elke dag op de fiets denk ik aan Milaan-Sanremo" 03 januari 2019

Niet alleen voor Caleb Ewan, maar ook voor Elia Vivani wordt Milaan-Sanremo één van zijn voornaamste seizoensdoelen. Dat bevestigde de snelle Italiaan van Deceuninck-Quick.Step in een gesprek met 'La Gazzetta dello Sport'. "Vorig jaar deden we er alles aan om Nibali nog te grijpen, maar op de Via Roma houdt dat altijd risico's in. En in de sprint liepen mijn benen dan leeg. Of Milaan-Sanremo een obsessie is? Neen, maar ik denk er wel elke dag op de fiets aan. Ik zal het parcours beter verkennen." Viviani start zijn seizoen traditioneel op in Australië, met de People's Choice Classic (13/1), de Tour Down Under (15-20/1) en de Cadel Evans Great Ocean Road Race (27/1). Nadien rijdt hij de UAE Tour en Tirreno-Adriatico in de aanloop naar de Primavera en vervolgens ook de Men Classic Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem. (TLB/JDK)

